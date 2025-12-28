Haberler

Denizli merkezli 6 ilde çelik kasalardan hırsızlık yapanlara operasyon; 11 tutuklama

Denizli merkezli 6 ilde jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda, çelik kasalardan 150 milyon lira çalan 19 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 11'i tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DENİZLİ merkezli 6 ilde jandarmanın fabrikalardaki çelik kasalardan yaklaşık 150 milyonlara çalan şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonlarda 19 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 11'i tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli ve çevre illerde son 5 ayda 30 fabrikadaki çelik kasalardan hırsızlık yapılması üzerine soruşturma başlatıldı. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) kasa hırsızlarını tespit etmek için çalışma başlattı. Bir süre teknik ve fiziki takip yapan JASAT ekipleri, Denizli merkezli İstanbul, Aydın, Bitlis, Diyarbakır ve Ordu illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. 31 ayrı adrese düzenlenen baskınlarda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin organize suç örgütü kurdukları, kar maskesi giyip, yüzlerini gizleyerek Denizli ve çevre illerde geceleri fabrikalara girip, çelik kasaları spiral makinesiyle kestikleri tespit edildi. Şüphelilerin, 30 fabrikadan yaklaşık 150 milyon lira çaldıkları belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 11'i tutuklandı. Diğer 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

