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Denizli'de Evlerden Hırsızlık Yapan Şüpheli Tutuklandı

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Denizli'de 5 ayrı evde hırsızlık yapıldığı iddiasıyla ilgili polis tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin kimliği tespit edildi. Yakalanan şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı. Şüphelinin evlerden 9 bin 200 lira ve kurusıkı tabanca çaldığı belirtildi.

Denizli'de evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kentte 5 ayrı evde hırsızlık yapılmasıyla ilgili çalışma yürüten polis, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti.

Yakalanan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Zanlının evlerden toplam 9 bin 200 lira ile kurusıkı tabanca çaldığı belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

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