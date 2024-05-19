Denizli'de Evlerden Hırsızlık Yapan Şüpheli Tutuklandı
Denizli'de 5 ayrı evde hırsızlık yapıldığı iddiasıyla ilgili polis tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin kimliği tespit edildi. Yakalanan şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı. Şüphelinin evlerden 9 bin 200 lira ve kurusıkı tabanca çaldığı belirtildi.
Denizli'de evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kentte 5 ayrı evde hırsızlık yapılmasıyla ilgili çalışma yürüten polis, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti.
Yakalanan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Zanlının evlerden toplam 9 bin 200 lira ile kurusıkı tabanca çaldığı belirtildi.