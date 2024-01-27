Denizli'de evinde ruhsatsız silahlar bulunan şüpheli gözaltına alındı
Denizli'de ikamet eden S.C'nin evine yapılan operasyonda 1'i kurusıkı 5 tabanca, 5 av tüfeği ile 102 fişek ele geçirildi ve şüpheli gözaltına alındı.
Denizli'de evinde ruhsatsız silahlar bulunan şüpheli, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Pamukkale ilçesinde ikamet eden S.C'nin evine operasyon düzenledi.
Yapılan aramada 1'i kurusıkı 5 tabanca, 5 av tüfeği ile 102 fişek ele geçirildi.
Polis şüpheli S.C'yi gözaltına aldı.