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Denizli'de evinde ruhsatsız silahlar bulunan şüpheli gözaltına alındı

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Denizli'de ikamet eden S.C'nin evine yapılan operasyonda 1'i kurusıkı 5 tabanca, 5 av tüfeği ile 102 fişek ele geçirildi ve şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de evinde ruhsatsız silahlar bulunan şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Pamukkale ilçesinde ikamet eden S.C'nin evine operasyon düzenledi.

Yapılan aramada 1'i kurusıkı 5 tabanca, 5 av tüfeği ile 102 fişek ele geçirildi.

Polis şüpheli S.C'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Pamukkale Denizli Güvenlik Gözaltı Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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