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Denizli'de evde çıkan yangında kadın hayatını kaybetti

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Denizli'nin Tavas ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kadın, hayatını kaybetti. Komşuların müdahalesiyle yangın söndürülse de kadın, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Denizli'nin Tavas ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen kadın, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Bahçeköy Mahallesi'nde Ümmü Parmaksız'ın yaşadığı müstakil evde yangın çıktı. Dumanları fark eden komşuları, itfaiye ulaşmadan yangını söndürdü.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, dumandan etkilenen Ümmü Parmaksız'ı Tavas Devlet Hastanesine kaldırdı. Parmaksız, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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