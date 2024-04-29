Denizli'de Ev Yangınında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi yaşamını yitirdi.

Yunusemre Mahallesi 6025 sokakta bir binanın bodrum katında yaşayan Hüseyin Çulhaoğlu'nun (74) evinden duman çıktığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, odada açık bırakılan elektrikli ısıtıcının eşyaları tutuşturmasından kaynaklandığı değerlendirilen yangını söndürdü.

Yoğun dumanın bulunduğu evde Çulhaoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı.

Yalnız yaşadığı öğrenilen Çulhaoğlu'nun cenazesi, otopsiye gönderildi.