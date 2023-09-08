Denizli'de Ev ve İş Yerinden Hırsızlık Yapan 10 Şüpheli Tutuklandı

Denizli'de ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 10'u tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin kimlikleri tespit edildi ve düzenlenen baskınla gözaltına alındılar.