Denizli'de Eşya Taşıma Asansöründen Düşen Koltuk Elektrik Tellere Takıldı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir binaya eşya taşıma asansörüyle çıkarıldığı sırada düşen ve elektrik tellerine takılan koltuk, elektrik dağıtım şirketi yetkililerinin müdahalesiyle kaldırıldı. Nakliye şirketine park cezası uygulanırken zabıta ekipleri de izinsiz eşya taşındığı gerekçesiyle şirkete cezai işlem uygulayacak.