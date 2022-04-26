Denizli'de eski eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çal ilçesinde, boşandığı eşini pompalı tüfekle öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Denizli 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki ikinci duruşmada, maktul Fatma Kovan'ın (26) babası Merol Kovan, annesi Seval Kovan ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Tutuklu sanık O.A. ise bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

İfade veren O.A, 7 yaşındaki oğullarını almak için evine gelen eski eşiyle aralarında tartışma çıktığını ve tartışmada eski eşinin kendisine hakaret ettiğini öne sürdü.

Evde başlayan tartışmanın dışarıya taşındığını kaydeden O.A, tartışma sırasında elinde bulunan pompalı tüfeğin kazara ateş aldığını ve öldürme kastının bulunmadığını iddia etti.

Bir sonraki duruşmada, olayın görgü tanığı olduğu belirtilen maktulün 7 yaşındaki oğlunun pedagog eşliğinde ifadesinin alınmasına hükmeden mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

"En ağır cezayı alsın"

Davayı takip eden baba Merol Kovan, duruşma sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

O.A'nın en ağır cezayı almasını istediklerini belirten Kovan, sanığın boşandıktan sonra kızını tehdit ettiğini kaydederek, şöyle dedi:

"Kızım torunumu almaya gittiğinde plan kurup, hunharca ellerini bağlayarak ve ailesinin gözü önünde kızımı öldürmüş. İçerde ilk önce kavga etmişler. Sonra kızımı saçını başını yolarak dışarıya çıkartıyor. Elini kolunu bağlıyor. Ondan sonra arkasından yakın mesafeden öldürüyor. Çocuğunun gözü önünde olmuş olay. En ağır cezayı almasını istiyoruz."

Anne Kovan ise kadın cinayetlerinin son bulmasını istediğini ifade etti.

Geçen yıl 6 Mart'ta, O.A, ortak çocuklarını almak için evine gelen eski eşi Fatma Kovan'ı av tüfeğiyle öldürmüştü.

Olayın ardından kaçan ve 1 gün sonra Kütahya'da jandarma ekiplerince yakalanan O.A. hakkında müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.