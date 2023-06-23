Denizli'de Eşini Bıçakla Öldüren Sanığın Davası Devam Ediyor

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde eşini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanık, işsiz oldukları için geçim sıkıntısı yaşadıklarını ve eşiyle zaman zaman tartıştıklarını söyledi. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, eşini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle hakkında "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası" istemiyle dava açılan tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık M.T. ile maktulün iki kız kardeşi ve taraf avukatları katıldı.

Mahkemede söz verilen sanık, işsiz olduğu için geçim sıkıntısı yaşadıklarını bu nedenle eşiyle zaman zaman tartıştıklarını söyledi.

Olay günü alkol aldığı sırada eşi ile tartıştıklarını ifade eden M.T, "Bana hakaret etti, sonra vurmaya kalktı. Ben de elimdeki soda şişesiyle kafasına vurdum. Elime bıçak geçti. Hedef gözetmeksizin salladım, yere düştü. Yaralarına tampon yaptım, polisi aradım. Pişmanım." diye konuştu.

Maktül Hülya T'nin kız kardeşi Leyla Kankal ise sanığın cinayeti tasarlayarak işlediğini savundu.

Sanığın kardeşine karşı şiddet eğilimleri olduğunu anlatan Kankal, "Olay sonrasındaki davranışları şoke olmuş biri gibi değildi. Bıçakları yıkamış, eline pansuman yapmış. Bu durum onun serinkanlı olduğunu gösteriyor." dedi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 28 Eylül'e erteledi.

Olay

Merkezefendi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan M.T, 18 Aralık 2022'de, eşi Hülya T'yi evde bıçakla öldürmüştü.

Sanık hakkında "eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.