Denizli'de Erkenci Üzüm Hasadı Yapıldı

Türkiye'de üzüm üretiminde 4. sırada yer alan Denizli'de erkenci çeşit "superior" cinsi üzümlerin hasadı yapıldı.

Buldan ilçesindeki hasat törenine katılan Vali Ömer Faruk Coşkun, Kaymakam Turan Erdoğan, İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, İlçe Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak ve diğer ilgililer bağdan üzüm kesti.

Coşkun daha sonra yaptığı konuşmada, 2023 yılında kentte 31 bin 205 hektar bağ alanından 160 bin 666 ton üzüm üretiminin gerçekleştiğini söyledi.

Denizli'nin ülkedeki üzüm üretimi bakımından 4. sırada, Ege Bölgesinde ise Manisa ilinden sonra 2. sırada yer aldığını ifade eden Coşkun, sezonun hayırlı olmasını temenni etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Çınar ise hasadı yapılan üzümlerin fiyat bakımından çiftçinin yüzünü güldürdüğünü belirterek, bu ürünlerin yurt içinin yanı sıra Rusya, Avrupa Birliği ve Arap ülkelerine ihraç edildiğini dile getirdi.

Kentteki üzüm üretiminin 10 bin hektarının sofralık, 7 binin hektarının kurutmalık ve 10 bin hektarının da sanayilik çeşit olarak yetiştirildiğini anlatan Çınar, bu sezon 250 bin tonun üzerinde bir üzüm üretimi hedeflendiğini sözlerine ekledi.