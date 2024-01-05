PAÜ'de Emperyalizm Karşısında Türkiye, Orta Doğu ve Şehitlerimiz Paneli Gerçekleştirildi

Pamukkale Üniversitesinde (PAÜ), "Emperyalizm Karşısında Türkiye, Orta Doğu ve Şehitlerimiz" paneli gerçekleştirildi.

PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen panelin açılışında yaptığı konuşmada Türkiye'nin dünya siyasetindeki önemini vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının önemine işaret eden Kutluhan, "Sadece Ortadoğu'nun değil bir Amerikalının bile bize ihtiyacı var. Çünkü biz gittiğimiz yere sömürmeyi, işkenceyi değil adaleti götürüyoruz. Biz geçmişimizle övünen bir ülkeyiz. Bizim atalarımız Balkanları, Orta Doğu'yu yönetti buradaki insanların burnu bile kanamadı. Gittikleri her yerde hizmetkar olarak geldiklerini söylediler ama şimdi tam tersi." dedi.

PAÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman İsmail Özdel'in moderatörlüğünü yaptığı panelde, PAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Durmuş Akalın, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Osman Aydınlı ve Türkiye'deki Filistinli Öğrenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Abdurrahman Al-Farra konuşmacı olarak katıldı.