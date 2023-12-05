Denizli'de elektrikli motosikletle otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, elektrikli motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazayı bir aracın güvenlik kamerası kaydetti.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, elektrikli motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı, kazayı bir aracın güvenlik kamerası kaydetti.
Asmalıevler Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi'ndeki kavşakta seyreden B.A. idaresindeki 20 AİC 358 plakalı otomobil, yan yoldan çıkan Birgül Özden yönetimindeki elektrikli motosikletle çarpıştı.
Kazada motosikletteki Özden ile Yasemin Dural, yaralandı.
Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza anını, caddedeki başka bir aracın kamerası kaydetti.