Denizli'de Elektrikli Bisiklet Kullanıcısı Kanala Düşerek Hayatını Kaybetti
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde elektrikli bisikletle seyir halinde olan Kemal Karataş, yol kenarındaki kanala düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Karataş, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Karataş'ın bir dönem Sarayköyspor'da futbol oynadığı belirtildi.
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde kullandığı elektrikli bisikletle sulama kanalına düşen kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Köprübaşı Mahallesi'nde elektrikli bisikletle ilerleyen Kemal Karataş (32), yol kenarındaki kanala düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Karataş, ambulansla Sarayköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Karataş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Karataş'ın bir dönem Sarayköyspor'da futbol oynadığı öğrenildi.