Denizli'de Elektrikli Bisiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Denizli'nin Çardak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Denizli'nin Çardak ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
R.C'nin kullandığı 03 NF 206 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki kavşakta Recep Ordu'nun (19) kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Çardak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ordu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ordu'nun cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü R.C. gözaltına alındı.