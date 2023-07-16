Denizli'de Elektrikli Bisiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Çardak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.