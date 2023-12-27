Denizli'de elektrikli battaniye yangınında 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, bir apartın bodrum katında ilk belirlemelere göre elektrikli battaniyeden çıkan yangında 1 yaşındaki Masal Yıldırım isimli bebek hayatını kaybederken, annesi ve kardeşi ise ağır yaralandı.

Yangın bugün saat 16.30 sıralarında Kınıklı Mahallesi 6001 Sokak'taki 3 katlı apartın bodrum katında çıktı. Sinem Yıldırım (21), çocukları Masal (1) ve Serhat Can Yıldırım'la (3) apartta bulunduğu sırada, çıkan yangını farketti. Yangın kısa sürede yayılırken Sinem Yıldırım, Serhat Can'ı yanına aldıktan sonra diğer odadaki Masal'ı da kurtarmak istedi. Ancak odayı saran alevlerden içeriye giremedi. Anne-oğul vatandaşların yardımıyla dışarı çıkarıldı.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürürken, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Masal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yangında ağır yaralandıkları belirlenen anne-oğul ise ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Anne-oğulun vücutlarında üçüncü derece yanık olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Ekiplerin yaptığı ilk incelemede yangının elektrikli battaniyeden çıktığı tespit edildi. Masal'ın cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. (DHA)