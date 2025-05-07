Denizli'de Elektrik Direğine Çarpan Otomobilde İki Genç Hayatını Kaybetti

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Acıpayam ilçesinde kontrolünü kaybeden otomobil, elektrik direğine çarparak takla attı. Kazada sürücü ile yanındaki yolcu hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı.

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü Ali Şahin (22) ile yanındaki Umut Cırban (19) öldü, Ali Özsan ise yaralandı.

Kaza, dün saat 00.00 sıralarında Aşağı Mahalle'de meydana geldi. Acıpayam istikametine giderken Ali Şahin'in kontrolünü yitirdiği 20 AAG 689 plakalı otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü Ali Şahin ile yanındaki Umut Cırban ve Ali Özsan'ı çıkardı. Sağlık ekibi Umut Cırban ile Ali Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı Ali Özsan ise ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde jandarma ekiplerinin inceleme yapmasının ardından Cırban ile Şahin'in cenazeleri otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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