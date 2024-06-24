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Denizli'de Elektrik Akımına Kapılan Kişi Hayatını Kaybetti

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Denizli'nin Tavas ilçesinde bir hububat deposunda çalışan kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri müdahalede bulunsa da kişi kurtarılamadı. Cenaze, otopsi işlemlerinin ardından defnedildi.

Denizli'nin Tavas ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sarıabat Mahallesi'ndeki lisanslı hububat deposunda çalışan Tuncer Bozdere (63) dün elektrik akımına kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Bozdere, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bozdere'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak Honaz Mezarlığında toprağa verildi

Kaynak: AA / Güncel

Denizli Otopsi Tavas Yaşam Güncel Haberler

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