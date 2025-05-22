Denizli'de Elektrik Akımına Kapılan Genç Hayatını Kaybetti

Denizli'de Elektrik Akımına Kapılan Genç Hayatını Kaybetti
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Pamukkale ilçesinde bir apartmanın yük asansörünün elektrik tellerine temas etmesi sonucu 22 yaşındaki Batuhan Koçan hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde bir apartmanın 4'üncü katına eşya taşımak için kurulan yük asansörünün elektrik telleri ile temas etmesi sonucu akıma kapılan Batuhan Koçan (22), hayatını kaybetti.

Olay, dün Bağbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın 4'üncü katına ev eşyası taşımak için balkondan yük asansörü kuruldu. Batuhan Koçan'ın kullandığı yük asansörü, eşya taşıdığı sırada sokaktaki elektrik tellerine temas etti. Koçan, elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekibi, ağır yaralanan Koçan'ı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Koçan, kurtarılamadı. Koçan'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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