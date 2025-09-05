Denizli'de Ehliyetsiz ve Gürültü Yapan Sürücüye 46 Bin Lira Ceza
Denizli'de abartı egzozlu otomobil kullanan ehliyetsiz sürücüye, gürültü çıkarma ve ehliyetsiz sürüş nedeniyle 46 bin 621 lira idari para cezası uygulandı. Otomobil trafikten men edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, ihbar üzerine, abartı egzozla gürültü çıkaran otomobil sürücüsünü takip ederek uygulama noktasında durdurdu.
Ekipler, yaptıkları incelemede, otomobilde abartı egzoz bulunduğunu belirledi.
Sürücüye "mevzuata uygun olmayan teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması" ile "ehliyetsiz araç kullanmak" ihlallerinden 46 bin 621 lira ceza uygulandı.
Otomobil trafikten men edildi.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel