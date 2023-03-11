Denizli'de eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Denizli'nin Çivril ilçesinde eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, bir eğlence mekanında alkolün etkisiyle kavga çıkardığı öne sürülen B.E, kendisine müdahale eden işletme sahibi Muhsin Yaman'ı yanında getirdiği tabancayla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yaman, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli B.E. güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.