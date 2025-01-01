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Denizli'de Eğitim Uçağı Sert İniş Yaptı, 1 Yaralı

Denizli'de Eğitim Uçağı Sert İniş Yaptı, 1 Yaralı
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Denizli'nin Çal ilçesinde, Isparta'dan havalanan bir eğitim uçağının sert inişi sonucu 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Denizli'nin Çal ilçesinde, eğitim uçağının sert iniş yapması nedeniyle 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Isparta'dan havalanan eğitim uçağı Çal ilçesine bağlı İsabeyli Mahallesi Ali Çeşmesi mevkisinde sert iniş yaptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Uçaktaki iki kişiden birinin yaralandığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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