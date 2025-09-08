Denizli'de Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni Düzenlendi

Denizli'de 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlangıcı nedeniyle tören düzenlendi.

Merkezefendi ilçesi Fatih İlkokulu'ndaki törene, Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ile AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin de katıldı.

Törende yeni başlayan öğrencilere, diğer öğrenciler tarafından fidan verildi.

Vali Coşkun ve beraberindekiler daha sonra sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti, öğretmenlerle görüştü.