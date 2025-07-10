Denizli'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 11 Kişi Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, düzensiz göçmen yakalama operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı. Şüpheli, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla tutuklandı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 11 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Kamerun uyruklu bir kişinin, Afrika ülkelerinden gelen düzensiz göçmenleri Ege Denizi üzerinden yasa dışı yolla yurt dışına çıkaracağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibe alınan şüphelinin içinde bulunduğu otomobil, Acıpayam ilçesi çıkışında durduruldu.

Üzerinden sahte pasaport çıkan Kamerun uyruklu şüpheli Y.A. ile otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Şüphelinin konakladığı otelde yapılan aramalarda Senegal, Etiyopya, Kamerun, Eritre ve Gabon uyruklu 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.A. tutuklandı, sürücü adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA / Ali BİLGE - Güncel
DEM Parti’den Selahattin Demirtaş için Meclis'e başvuru

DEM Parti'den Selahattin Demirtaş hamlesi! Meclis'e başvurdular
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sigara içen İETT şoförü uyarılınca çıldırdı: 50 tane kamera var, sana mı kaldı?

İETT şoförü otobüste sigara içti, yolcu uyarınca çıldırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.