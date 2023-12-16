Denizli'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 şüpheli cezaevine gönderildi
Denizli'de gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Özbekistan'dan getirilen kadınlar zorla fuhuşa zorlanmıştı.
Denizli'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, kentte fuhşa teşvik ve aracılık suçuyla mücadeleye yönelik çalışma yürütüldü.
Araştırma sonucu Özbekistan'dan kente getirilen 5 kadının zorla fuhuş yaptırılması olayına karıştıkları suçlamasıyla 5 şüpheli, eş zamanlı operasyonla evlerinde gözaltına alındı.
Yakalanan şüphelilerden 3'ü işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe "Fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini" suçlarından tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.
Yabancı uyruklu kadınlar ise sınır dışı edilmek üzere emniyete götürüldü.