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Denizli'de Dur İhtarına Uymayan Sürücü, Polisi Yaraladı

Denizli'de Dur İhtarına Uymayan Sürücü, Polisi Yaraladı
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde dur ihtarına uymayan sürücü, uygulama yapan polis memuruna çarparak yaraladı. Olay sonrası sürücü ve yanındaki kişi gözaltına alındı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde "dur" ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis memuru yaralandı, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli-Aydın kara yolu Laodikya Köprüsü mevkisinde trafik uygulaması yapan ekipler, M.E. yönetimdeki 35 AK 4761 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kaçmak isterken polis memuruna çarptı.

Sürücü, daha sonra önünde seyreden Ü.G. idaresindeki 35 MSU 69 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan polis memuru, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü M.E. ile yanındaki S.R. gözaltına alındı.

Zanlıların, hastanede yapılan ölçümde alkollü oldukları tespit edildi.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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