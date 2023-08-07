Denizli'de düğün konvoyunda zincirleme trafik kazası: 5 kişi yaralandı

Denizli'de gelin alma sonrası şehir turuna çıkan düğün konvoyunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi hafif yaralandı. Gelin arabası dahil 8 aracı birbirine girdiği kaza, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Hüdai Oral Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; gelin almadan dönen konvoy, eğlencenin yapılacağı salona geçmeden önce şehir turu atmak istedi. En önde kameramanın bulunduğu hafif ticari aracı takip eden konvoy, kırımızı ışığa geldiğinde genç çiftin düğün günü bir anda zehir oldu.

Kameramanın bulunduğu hafif ticari araç kırmızı ışıktan son anda geçmeyi başarırken, hemen arkasından gelen otomobil bir anda ani fren yaptı. Gelin arabasının saniyeler önce önüne geçen bu otomobile çarpmasıyla başlayan çarpışma zinciri, konvoydaki 8 aracın domino taşı gibi bir vurmasıyla devam etti. Kazaya karışan araçlardakiler büyük bir panikle kendilerini dışarıya attı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçların bölgeden uzaklaştırılmasının ardından trafik akışı normal seyrine döndü.

Kazaya gelin arabasının önüne geçen aracın neden olduğunu iddia eden görgü tanığı Fatma Arman, "Düğün konvoyu geçiyordu. Yandaki araç bir anda öne geçti ve diğer araçlar arka arkaya çarpıştı. 8 araç vardı, şükür birisine bir şey olmadı. Bu durumdan ne anlamamız gerekiyor, konvoy halindeyken araçların arasında mesafe olması gerektiği ve başka aracın da para almak için araç önüne geçmemesi gerektiğini anlıyoruz. Araçlar gidiyordu, diğer araç bir anda para almak için muhtemelen bir anda önüne kırdı. Şimdi 8 aracın kaza yapmasına sebep oldu" dedi.

Kaza anında yaya olarak bölgeden geçmekte olan Mesut Solak ise konvoydaki bir aracın gelin arabasının önünü kesmeye yeltendiğini, sonrasında ise konvoyun bir birine girdiğini öne sürdü.

Öte yandan, düğün konvoyundaki 8 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde kameramanın bulunduğu hafif ticari aracın geçtikten sonra arkasından gelen otomobilin ani fren yaptığı ve gelin araması ile diğer araçların birbirine vurduğu anlar yer aldı. - DENİZLİ