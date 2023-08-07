Denizli'de düğün konvoyunda zincirleme trafik kazası

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde düğün konvoyundaki 8 aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazası güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazada yaralanan 4 kişi Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde düğün konvoyundaki 8 aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazasını güvenlik kamerası kaydetti.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Hüdai Oral Caddesi'nde dün, düğün konvoyunda bir otomobilin durması sonrası arkadan gelen gelin arabasının da bulunduğu 4 otomobil, 2 hafif ticari araç ve 1 minibüs önündeki araçlara çarptı.

Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 4 kişiyi Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.