Denizli'de Düğün Hazırlığında Tavan Çöktü: 6 Yaralı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde düğün hazırlığı yapan bir evin tavanı çökmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ekipler yaralıları hastaneye kaldırdı ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde düğün hazırlığı yapılan evin tavanının çökmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Muratdede Mahallesi 272/3 Sokak'ta H.T'ye ait tek katlı evin tavanı, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Evde, yaklaşan düğün için hazırlık yapan 6 kişi yaralandı.

Komşuların haber vermesiyle olay yerine AFAD, UMKE, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerce çöken tavanın altından çıkartılan yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
