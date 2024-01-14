Üye Girişi
Haberler

Denizli'de dron destekli trafik denetimi yapıldı

Güncelleme:
Abone Ol

Denizli'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaza riski yüksek kavşaklarda dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Kural ihlalleri tespit edilen sürücülere ceza uygulandı.

Denizli'de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaza riski yüksek kavşak ve noktalarda dron destekli trafik denetimi yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, kaza riski yüksek görülen kavşaklarda emniyet kemeri takmama, cep telefonu ile konuşma, hatalı sollama, kavşaklara kontrolsüz girme, hatalı şerit değiştirme ve kırmızı ışık ihlalleri yapan araç ve sürücülere yönelik havadan eş zamanlı denetim gerçekleştirdi.

Dron ile kural ihlalleri tespit edilen sürücülere ceza uygulandı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Denizli Güvenlik Trafik Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Çağdaş Bodrum - Fenerbahçe Beko Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çağdaş Bodrum - Fenerbahçe Beko Basket maçı ne zaman? Manisa FK - Kocaelispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Manisa FK - Kocaelispor maçı nereden izlenir? İstanbulspor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? İstanbulspor - Konyaspor maçı nereden izlenir? 2024 Kurban bayramı ne zaman? 2024 Kurban bayramı hangi tarihte ayın kaçında? Aras Kargo Pazar günü çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu? 2024 Aras Kargo Pazar günü açık mı? Karne tatili ne zaman? İlk dönem karne tatili hangi tarihte, kaç gün yapılacak? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 14 Ocak Pazar Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Barış Karadeniz öldü mü? Barış Karadeniz kaza mı yaptı, sağlık durumu nasıl? Dün gece İstanbul, İzmir ve Ankara'da Deprem Oldu mu? 14 Ocak'ta Deprem Oldu mu? Son Dakika Deprem Haberleri! BİM AKTÜEL 14 OCAK 2024 | Bugün, bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Bim aktüel ürünlerde neler var? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 14 Ocak Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 14 Ocak Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 14 Ocak 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 14 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 14 Ocak Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 14 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 14 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title