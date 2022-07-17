Denizli'de domuza çarparak devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı - Haberler

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Denizli'de domuza çarparak devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

AA - Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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Denizli'de domuza çarparak devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Denizli'nin Çivril ilçesinde domuza çarpan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde domuza çarpan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

S.U. idaresindeki 45 EM 134 plakalı otomobil, Konak Mahallesi yakınlarında yola çıkan domuza çarparak şarampole devrildi.

Domuzun telef olduğu kazada sürücü S.U. ile otomobilde bulunan R.L.U, S.O, A.A. ve S.G. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkartılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan S.O'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

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