Denizli'de devrilen traktörün sürücüsü öldü
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Denizli'nin Buldan ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Denizli'nin Buldan ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Yenicekent Mahallesi Dilbor mevkisinde 19 yaşındaki Alihan Yurdakul'un kullandığı traktör devrildi.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Yurdakul'un olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yurdakul'un cenazesi incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel