Denizli'de devrilen traktörün sürücüsü öldü
AA - Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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Denizli'nin Sarayköy ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü öldü.
SARAYKÖY, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü öldü.
Ramazan Aslan'ın (72) kullandığı 20 SE 292 plakalı traktör, Duacılı Mahallesi'ndeki Çiğnek mevkisinde devrildi.
Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
İtfaiye ekibince çıkarılan Aslan'ın cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.???????