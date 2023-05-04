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Denizli'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Denizli'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Denizli'nin Honaz ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

Denizli'nin Honaz ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

Afşinbey Mahallesi'nde Hüseyin Kavak'ın kullandığı 20 H 3681 plakalı traktör belirlenemeyen bir nedenle devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle devrilen traktörün altından çıkarılan Kavak, Honaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kavak, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Denizli Güncel Haberler

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