Denizli'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü Denizli'nin Tavas ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti. Denizli'nin Tavas ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti. Garipköy Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Parmaksız'dan (76) haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Haber verilmesi üzerine dağlık alanda AFAD, jandarma ve diğer ekipler tarafından çalışma başlatıldı. Ekipler, Parmaksız'ı devrilen traktörünün altında buldu. Ağır yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel Güncel Haberler

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