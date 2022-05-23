Denizli'de devrilen traktördeki 2 kişi öldü - Haberler

Denizli'de devrilen traktördeki 2 kişi öldü
AA - Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti.
Ceyhan Çetin (62) idaresindeki 20 H 5062 plakalı traktör, Goncalı Mahallesi yakınlarında tarlaya devrildi.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Traktörün altında kalan Çetin ile yanındaki Arif Çağlar (66) ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkarıldı.
Sürücü Çetin'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çağlar da müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel