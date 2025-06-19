Denizli'de devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Denizli'nin Çivril ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Denizli'nin Çivril ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Ömer Saray (46) idaresindeki 32 HD 055 plakalı otomobil, Menteş Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerindeki müdahalesinin ardından Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırılan Saray, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel