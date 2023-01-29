Denizli'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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Denizli'nin Çal ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Denizli'nin Çal ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 20 AIM 044 plakalı otomobil Hançalar Mahallesi'nde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Otomobilde bulunan Tolga Halatçı'nın (30) kaza yerinde öldüğü belirlendi.
Kazada yaralanan M.Z. ile H.K. sağlık ekiplerince Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel