Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizli'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Denizli'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Denizli'nin Çal ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Denizli'nin Çal ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 20 AIM 044 plakalı otomobil Hançalar Mahallesi'nde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobilde bulunan Tolga Halatçı'nın (30) kaza yerinde öldüğü belirlendi.

Kazada yaralanan M.Z. ile H.K. sağlık ekiplerince Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Hançalar Denizli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title