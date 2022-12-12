Denizli'de devrilen minibüsteki 8 kişi yaralandı Güncel Haberler Denizli'nin Buldan ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı. Denizli'nin Buldan ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı. Ali B'nin (39) kullandığı 20 AID 707 plakalı minibüs, Buldan- Manisa kara yolu Derbent Mahallesi yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçtaki 7 kişi yaralandı. Yaralılar, Buldan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.??????? Kaynak: AA / Güncel Denizli Derbent Manisa Güncel Haberler

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