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Denizli'de devrilen minibüsteki 8 kişi yaralandı

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Denizli'de devrilen minibüsteki 8 kişi yaralandı

Denizli'nin Buldan ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Ali B'nin (39) kullandığı 20 AID 707 plakalı minibüs, Buldan- Manisa kara yolu Derbent Mahallesi yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, Buldan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.???????

Kaynak: AA / Güncel

Denizli Derbent Manisa Güncel Haberler

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