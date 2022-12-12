Denizli'de devrilen minibüsteki 8 kişi yaralandı
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Denizli'nin Buldan ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
Denizli'nin Buldan ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
Ali B'nin (39) kullandığı 20 AID 707 plakalı minibüs, Buldan- Manisa kara yolu Derbent Mahallesi yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, Buldan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.???????
Kaynak: AA / Güncel