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Denizli'de devrilen kamyonun şoförü öldü

Denizli'de devrilen kamyonun şoförü öldü

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde refüje çarpıp, devrilen kamyonun şoförü Hasan Hüseyin Çalkın (46) hayatını kaybetti.

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DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde refüje çarpıp, devrilen kamyonun şoförü Hasan Hüseyin Çalkın (46) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Çivril- Denizli kara yolu Yokuşbaşı Mahallesi Zıpır Rampası mevkisinde meydana geldi. Çivril'den Denizli'ye giden Hasan Hüseyin Çalkın'ın kullandığı 09 EV 074 plakalı kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarpıp devrildi. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Çalkın'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Çalkın'ın cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Güncel

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