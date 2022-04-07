Denizli'de devrilen kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizli'de devrilen kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi

AA - Sebahatdin Zeyrek - Güncel
 - Güncelleme:
Denizli'de devrilen kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi

Denizli'nin Güney ilçesinde, şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Güney ilçesinde, şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Veli Erzen (54) idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet, Cindere mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri kamyonet sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Erzen'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Pamukkale ilçesi Belenardıç Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Kamyonet, Denizli, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title