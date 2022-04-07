Denizli'de devrilen kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi
AA - Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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Denizli'nin Güney ilçesinde, şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.
DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Güney ilçesinde, şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.
Veli Erzen (54) idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet, Cindere mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri kamyonet sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Erzen'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Pamukkale ilçesi Belenardıç Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.
AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel