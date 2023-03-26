DENİZLİ'DE DEAŞ OPERASYONU; 2 TUTUKLAMA

DENİZLİ'de polisin DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik 7 ilde düzenlediği operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik 'terörizmin finansmanı ve kara para aklama' faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin, PKK tarafından esir tutulan DEAŞ yanlısı kadın ve çocuklar için maddi yardım toplayıp, örgütlerine önderildiği tespit edildi. Denizli merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, diğer 10'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.