Denizli'de darp sonucu cinayete ilişkin yakalanan 5 kişiden 2'si tutuklandı - Haberler

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Denizli'de darp sonucu cinayete ilişkin yakalanan 5 kişiden 2'si tutuklandı

AA - Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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Denizli'de darp sonucu cinayete ilişkin yakalanan 5 kişiden 2'si tutuklandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, bir kişinin sokakta darbedilerek öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, bir kişinin sokakta darbedilerek öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, 22 Mayıs'ta Sümer Mahallesi'nde sokakta darbedilen, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede de bir hafta sonra hayatını kaybeden 50 yaşındaki Özkan Sur'un ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Polis, Sur'un darbedilmesi olayına karıştığını belirlediği M.T. (29), M.Ç. (27), M.S. (26), Ö.B. (28) ile annesi Ş.E'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlıların ifadesinde, M.S'nin eski kız arkadaşı Ö.B'nin olay günü Özkan Sur ile birlikte olduğu gerekçesiyle aralarında kıskançlık yüzünden tartışma çıktığını, bu yüzden kavganın yaşandığını söyledikleri öğrenildi.

Zanlılardan M.T. ve M.Ç. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer 3 kişi serbest bırakıldı.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Sümer Mahallesi Merkezefendi Denizli Sur Güncel Haberler

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