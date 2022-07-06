Denizli'de damacana yüklü tır yola devrildi Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde damacana yüklü tırın yola devrilmesi trafiği aksattı. Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde damacana yüklü tırın yola devrilmesi trafiği aksattı. Menderes Bulvarı'nda H.Ç. yönetimindeki 07 AC 172 plakalı damacana yüklü tır, henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda kimse yaralanmazken tırın dorsesindeki su dolu damacanaların yola savrulması nedeniyle trafikte aksama yaşandı. Ekiplerin önlem aldığı yolda trafik bir süre kontrollü sağlandı. AA / Ali Bilge - Güncel Merkezefendi Denizli Güncel Haberler

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