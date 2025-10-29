Haberler

Denizli'de Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Güncelleme:
Denizli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, çeşitli etkinliklerle kutlandı. Törende Vali, milletvekilleri ve yerel yöneticilerle birlikte vatandaşlar bir araya geldi. Komandoların gösterisi ve sıcak hava balonu ile bayram kutlamaları renklendi.

DENİZLİ'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen çeşitli etkinlikler ile kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni Vali Ömer Faruk Coşkun'un makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı. Valilik önünde düzenlenen törene Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin, Nilgün Ök, CHP Denizli milletvekilleri Gülizar Biçer Karaca ve Şeref Arpacı, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 11. Komando Tugay Komutan Vekili Mehmet Fatih Ören, askeri ve sivil erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

KOMANDOLARDAN GÖSTERİ

Törende Vali Coşkun, Başkan Çavuşoğlu ve Tuğgeneral Ören, askeri araçla halkın bayramını kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kutlamalara geçildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibi gösteri yaptıktan sonra İl Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Asayiş Komando Birliği silahlı gösteri yaptı. Komandoların gösterisi vatandaşların büyük beğenisini topladı. Tören askerler, kamu kurum ve kuruluşları ile okulların geçişlerinin ardından sona erdi.

Ayrıca Pamukkale'de uçuş yapan sıcak hava balonu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla Türk bayraklarıyla havalandı.

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
