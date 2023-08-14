Denizli'de çöp konteynerinde şiddete uğradığı tahmin edilen 2 ölü kedi bulundu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki bir çöp konteynerinde, şiddete uğradığı değerlendirilen 2 ölü kedi bulundu.

Kayakköy Mahallesi'ndeki bir çöp konteynerinde ölü kedilerin olduğu ihbarı üzerine Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri çalışma başlattı.

Konteynerde tespit edilen iki kedi ölüsü, incelenmek üzere merkeze götürüldü. Bölgede yaralı bulunan bir kedi ise tedavi altına alındı.

Mahalle sakinlerinden Rukiye Akçay, gazetecilere, çöp konteynerine atılmış kedileri görünce çok üzüldüklerini, kedilerin eziyet edilerek öldürüldüğünden şüphelendiklerini belirterek, "Burada çok sayıda kedi var. Diğerlerinin başına bir şey gelmesinden endişe ediyoruz." dedi.

Denizli Hayvan Dostları Derneği Başkanı Bülent Gökçe ise olayın araştırılacağını belirterek, "Yaralı kedinin tedavisini yaptırıyoruz. Yetkililer tutanakları tutup işlemleri yaptılar. Ölü kediler incelendi. Dayak belirtileri var. Sorumluların bulunmasını istiyoruz." dedi.