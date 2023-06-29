Denizli'de çocuk istismarı davası açıldı

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir evde 2 yaşındaki çocuğun öldürülmesi, kardeşinin darbedilmesi ve çocukların cinsel istismara uğramasıyla ilgili anne ve 2 arkadaşı hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açıldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir evde 2 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi, 5 yaşındaki kardeşinin darbedilmesi ve çocukların cinsel istismara uğramasına ilişkin anne ve 2 arkadaşı hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açıldı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca 26 Ocak'ta Asmalıevler Mahallesi'ndeki müstakil bir evde 2 yaşındaki M.A.K'nin ölü bulunması, 5 yaşındaki ağabeyinin darbedilmesi ve 9 aylık kardeşiyle terk edilmelerine ilişkin tutuklanan sanıklar A.E. (21) ve V.Y. (32) ile anne G.K. (27) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, adli tıp kurumu raporları, 5 yaşındaki mağdur çocuğun ve diğer tanıkların ifadelerine yer verildi.

İddianamede, ölen çocuğun cesedinde yapılan otopside ölümün ağız ve burun kapama ve boyun bölgesine bası uygulanması yoluyla gerçekleştiği, elinde sigara yanığı izi ve vücudunda travma bulguları belirlendiği, ayrıca cinsel istismara uğradığına ilişkin bulguların saptandığı, tutuklu sanıklar V.Y. ile A.E'nin parmak izi ve DNA'sının ceset üzerinde tespit edildiği belirtildi. Evde bulunan 5 yaşındaki çocuğun vücudunda yapılan incelemede de darp ve cinsel istismar bulguları ile iki yanağında sigara yanığı izlerinin saptandığı kaydedildi.

Olay yeri inceleme raporunda ise komşuların çocuk ağlaması duymaları üzerine girdikleri evin bir çöp ev niteliğinde, çocukların da terk edilmiş olduğu belirtilen iddianamede, 5 yaşındaki çocuğun, tutuklu sanık V.Y'nin kendisine yönelik cinsel istismarda bulunduğunu, yüzünde sigara söndürdüğünü ve kardeşini öldürdüğünü anlattığı aktarıldı.

Tutuklu sanık A.E ise ifadesinde, V.Y. ve çocukların annesi G.K. ile uyuşturucu kullandıklarını, anne G.K'nin olaydan bir hafta önce evi terk ettiğini, V.Y'nin sürekli ağladıkları gerekçesiyle çocuklara şiddet ve eziyet uyguladığını, 2 yaşındaki çocuğu banyoda darbettiği sırada boğmaya çalıştığını, müdahale etmek istediğinde kendisini tehdit ettiğini anlattı.

Cumhuriyet savcısı, A.E. ve V.Y. için "mağdurun bitkisel hayata ve ölmesine neden olacak şekilde cinsel istismar", "nitelikli kasten öldürme" suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet, "kasten öldürme" suçundan birer defa müebbet, "12 yaşını tamamlamamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 18 yıldan az olmamak kaydı ile hapsini, "çocuğa karşı eziyet" suçundan da 2 yıldan 5 yıla kadar hapsini talep etti.

Anne G.K. hakkında ise "suça iştirakten" ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra "ihmali davranıştan kasten adam öldürme" suçundan 25 yıl hapis, "çocuğa karşı eziyet"ten 3 ile 8 yıl arasında hapis, "aile hukukundan kaynaklı yükümlülüğü ihmal"den 1 yıl ve üç çocuğunu bırakıp gittiği için "terk etme" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis istendi.

Olay

Asmalıevler Mahallesi'nde, 26 Ocak'ta ağlama sesi duyulması üzerine müstakil eve giren komşular, 2 yaşındaki M.A.K. ile biri 9 aylık, diğeri 5 yaşındaki kardeşleri evde yalnız bulmuştu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan M.A.K'nin öldüğünü belirlemişti.

Çocukların babasının cezaevinde olduğu, anne G.K'nin, V.Y. ve A.E. ile bir süredir aynı evde kaldığı tespit edilmişti.

M.A.K'nin cesedinde sigara yanıkları ve darp izi bulunmuş diğer iki kardeş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlilerince koruma altına alınmıştı.

Çocukların annesi G.K. ile arkadaşları V.Y. ve A.E. tutuklanmıştı.