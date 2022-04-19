Denizli'de çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı
AA - Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
PAMUKKALE, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Nisan'da Dokuzkavaklar Mahallesi'nde bir çocuğa cinsel istismarda bulunulduğu iddiası üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, çevredeki 28 güvenlik kamerasının kayıtlarından belirledikleri zanlıyı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve cinsel taciz ile istismar suçlarından kaydı bulunan zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel