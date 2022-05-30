Çıkan kavgada bir kadın tüfekle yaralandı, 2 kişi yakalandı - Haberler

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Çıkan kavgada bir kadın tüfekle yaralandı, 2 kişi yakalandı

AA - Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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Denizli'nin Honaz ilçesinde çıkan kavgada tüfekle yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı, 2 kişi gözaltına alındı.

Denizli'nin Honaz ilçesinde çıkan kavgada tüfekle yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı, 2 kişi gözaltına alındı.

Ovacık Mahallesi'nde boş bir arazide karşılaşan B.A. (26) ve K.T. (27) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

K.T. yanındaki tüfekle rastgele ateş açtı. Bu sırada ikilinin yanında bulunan D.B. (25) isimli kadın, hafif yaralandı.

D.B, Honaz Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Jandarma ekipleri yaptığı çalışma sonucu K.T. ve B.A'yı yakalayarak gözaltına aldı.

B.A'nın bulunduğu otomobile isabet eden 9 saçma izi üzerinde inceleme yapıldı.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

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