Denizli'de çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir eğlence merkezinde çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi bıçakla elinden yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise polis tarafından yakalandı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.
Kınıklı Mahallesi'ndeki eğlence merkezinden çıkan D.A. ile İ.K. arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada İ.K. bıçakla elinden yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan D.A, polis ekiplerince yakalandı.