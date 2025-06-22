Denizli'de Çıkan Kavga Sonrası Kadın Gözaltına Alındı

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanlığı, Denizli'de iki yolcunun kavga ettiği olaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, " Denizli'de meydana gelen ve bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntüler incelenmiştir. Halk otobüsü içerisinde iki kadın arasında meydana gelen olayda; Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca; 'Kasten yaralama, hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama' suçundan adli işlem yapılarak, tartıştığı tesettürlü kadına kıyafeti üzerinden hakaret eden şüpheli S.E.adlı şahıs gözaltına alınmıştır" denildi.